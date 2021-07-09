Beypazarı'nda belediyenin meyve bahçesinde hasat başladı
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Beypazarı'nda belediyenin meyve bahçesinde hasat başladı

Beypazarı'nda belediyenin meyve bahçesinde hasat başladı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Belediyesi tarafından oluşturulan meyve bahçesinde hasat sezonunun başladığı belirtildi.

Beypazarı Belediyesi tarafından oluşturulan meyve bahçesinde hasat sezonunun başladığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada ilçede tarımsal ürün yelpazesini genişletmek, meyvecilikte gelişimi hızlandırmak için örnek meyve bahçesi ve sera kompleksi oluşturulduğu hatırlatıldı.

Kuyucak mevkisindeki meyve bahçesinde 120 dönümlük alana 337 yarı bodur elma ve deveci armudu, 962 tam bodur elma, 450 üzüm, 15 kiraz, 18 şeftali, 37 kayısının yanı sıra farklı türlerde ağaçların bulunduğunun belirtildiği açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçenin tarımsal üretim noktasında Türkiye ölçeğinde önemli bir paya sahip olduğunu bildirdi.

Beypazarı'nın artık kendisini meyve yetiştiriciliği alanında da gösterdiğini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki ürün çeşitliliğini artırmak ve tarımla uğraşan vatandaşlarımıza öncülük ederek onları meyve yetiştiriciliği konusunda özendirmeyi hedefliyoruz. Meyve bahçelerinde yetiştirilen ürünlerle kar etmek gibi bir amacımız yok. Bu ürünleri, Küçük Hafız Şakir Zeyrek Sosyal Hizmet Merkezi Aşevi'nde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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