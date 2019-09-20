Beypazarı'nda belediye bahçesinden öğrencilere destek

Beypazarı'nda belediye bahçesinden öğrencilere destek

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kurduğu bahçede yetiştirilen meyve ve sebzelerin ilçedeki aşevi ile yatılı öğrencilere gönderildiği belirtildi.

20.09.2019 15:06
Beypazarı'nda belediye bahçesinden öğrencilere destek

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kurduğu bahçede yetiştirilen meyve ve sebzelerin ilçedeki aşevi ile yatılı öğrencilere gönderildiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada Kuyucak Mahallesinde kurulu 120 dönümlük bahçede üretilen sebzelerle meyvelerin Beypazarı Yatılı Hafızlık Kuran Kursu yemekhanesi ile Beypazarı Aşevi'ne teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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