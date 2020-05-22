Beypazarı'nda bayramı tedbirleri alındı
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Beypazarı'nda bayramı tedbirleri alındı

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında sorumluluk bölgelerinde denetimleri artırdı.

Beypazarı'nda bayramı tedbirleri alındı
22.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:25

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında sorumluluk bölgelerinde denetimleri artırdı.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen polisiye tedbirlerin süreceğini söyledi.

Bayramda her türlü ziyaretin yasak olduğunu aktaran Yurtsever, "Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Herkes evinde kalsın, sağlıklı kalsın. Biz el öpmeye, bayramlaşmaya gideceğiz gibi durumların asla yaşanmamasını istiyoruz. Koranavirüs tedbirleri halkın ve bizlerin sağlığı için devlet büyükleri tarafından alınmış bir karardır. Sokağa çıkanlara de cezai işlem yapmaktan kaçınmayız." dedi.

Bu arada, jandama ekileri de ilçe genelinde kısıtlamayla ilgili denetim yapacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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