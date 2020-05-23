Beypazarı'nda baraj inşaatında toprak kayması: 1 ölü
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Beypazarı'nda baraj inşaatında toprak kayması: 1 ölü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan yapımı devam eden baraj inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Beypazarı'nda baraj inşaatında toprak kayması: 1 ölü
23.05.2020 22:53 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:56

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan yapımı devam eden baraj inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, şehir merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Mahmutlar Mahallesi'nde yapımı devam eden baraj inşaatında kanal yapım çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında bir işçi kalırken, diğer işçiler jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla toprağın altında kalan operatör işçisinin İ.B.'nin (39) cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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