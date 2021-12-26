Beypazarı'nda avcı denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda avcı denetimi

Beypazarı'nda avcı denetimi
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı Şefliği ekipleri, avcılara yönelik denetim yaptı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı Şefliği ekipleri, avcılara yönelik denetim yaptı.

Ekipler, ilk olarak sabah erken saatlerde Köşebökü mevkisi ve Sarıyar Baraj Gölü civarında denetimde bulundu.

Daha sonra farklı bölgelerde de denetimlerini sürdüren ekipler, avcı belgesi ve tüfek ruhsatı gibi belgeleri kontrol etti.

Açık sahalarda avlanma yapılması uyarısında bulunan ekipler, kaçak ya da gece avı yapanlara karşı denetimlerin süreceğini belirtti.

Beypazarı'nda avcı denetimi

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title