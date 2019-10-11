Beypazarı'nda av turizmi

11.10.2019 16:48

Av turizmi kapsamında Beypazarı'na gelen Pakistanlı bir avcının bir kızıl geyik avladığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı Şefliği koordinesinde ilçe sınırlarındaki dağlık alanda avlanan Pakistanlı Seyed Samsan Bukhari ve ekibi, avın üçüncü gününde 1 kızıl geyik avlamayı başardı.

Av karşılığı elde edilen 14 bin 750 liralık gelirin 5 bin 900 lirasının ilçe belediyesine aktarıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA