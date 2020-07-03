Beypazarı'nda asayiş ve trafik denetimleri Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş ve trafik denetimlerinde bulundu.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş ve trafik denetimlerinde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever'in yönettiği ilçedeki 11 ayrı noktada gerçekleştirilen denetimde 100 araç ve 67 motosikletin sorgulaması yapıldı. Yasal zorunluluklara uymadığı tespit edilen 132 araç için 56 bin lira ceza kesildi, 15 motosiklet trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Yurtsever, denetimlerin süreceğini belirtti.

Kaynak: AA