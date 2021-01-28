Beypazarı'nda asayiş toplantısı düzenlendi
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Beypazarı'nda asayiş toplantısı düzenlendi

28.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:54
Beypazarı'nda asayiş toplantısı düzenlendi

Beypazarı ilçesinde asayiş toplantısı düzenlendi.

Beypazarı ilçesinde asayiş toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Bilal Bozdemir, asayiş toplantısında, Emniyet Müdürü Hasan Ünlü ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun ile bir araya geldi.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda Ünlü ve Uzun'dan asayiş konularında bilgi alan Bozdemir, jandarma ve polisin kendi sorumluluk alanlarında çok daha dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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