Beypazarı'nda asayiş toplantısı düzenlendi

Beypazarı ilçesinde asayiş toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Bilal Bozdemir, asayiş toplantısında, Emniyet Müdürü Hasan Ünlü ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun ile bir araya geldi.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda Ünlü ve Uzun'dan asayiş konularında bilgi alan Bozdemir, jandarma ve polisin kendi sorumluluk alanlarında çok daha dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak