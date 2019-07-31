Beypazarı'nda arı yetiştiriciliği kursu düzenlenecek

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde arı yetiştiriciliği kursu düzenlenecek.

Kursa katılmak isteyenler, Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunarak kayıt yaptırabilecek.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan, yaz döneminde de kurslar açtıklarını belirtti.

Kaplan, kursun 3 Ağustos'ta başlayacağını ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin eğitim vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA