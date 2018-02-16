Beypazarı'nda Antep Fıstığı Eğitimi

Beypazarı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, vatandaşlara Antep fıstığı konusunda eğitim verildi.

Macun Mahallesi'nde verilen eğitime vatandaşlar ilgi gösterdi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, yaptığı konuşmada, Beypazarı'nda tarımı geliştirmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda vatandaşlara Antep fıstığı aşılama, bakım ve terbiye kursu verdiklerini anlatan Ekici, "Bundan böyle Antep fıstığı ağaçlarını aşılayarak geliştireceğiz ve çoğaltacağız." dedi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç ise, eğitime 30 kişinin katıldığını belirterek, "Şimdiye kadar ağaçlarımızı keserek, sobalarda yakarak ısınıyorduk. Ama şimdi artık Antep fıstığı üreteceğiz." diye konuştu.