Beypazarı'nda anız yangını söndürüldü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Dikmen Mahallesi Aşağıbayır mevkisinde çıkan anız yangını kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği ekipleri, yakındaki tavuk tesisine sıçramadan kontrol altına almayı başardı.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Mahalle Muhtarı Nevzat Aslan, anız yangınının kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler tarafından söndürüldüğünü söyledi.
Köylüleri, sürekli anız yangınlarına karşı uyardıklarını belirten Aslan, "Anız yakılmasını tavsiye etmiyoruz. Bu konuda jandarma ekipleri de sürekli uyarıda bulunuyorlar." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak