Beypazarı'nda anız yangını
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan anız yangını korku yarattı.
09.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:47
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan anız yangını korku yarattı.
Dikmen Mahallesi Aşağı Ayır mevkisinde anızlarda yangın çıktı.
Yangına müdahale eden mahalle sakinleri, yangının buğday tarlalarına sirayet etmemesi için yoğun çaba gösterdi.
Olay yerine ulaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA