Beypazarı'nda ağır tonajlı araçlar için otopark alanı hazırlanacak Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ağır tonajlı araçlar için otopark alanı oluşturulacağı bildirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ağır tonajlı araçlar için otopark alanı oluşturulacağı bildirildi.

Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin 6 farklı noktasında belirlenen 32 bin metrekarelik otopark alanı için çalışma başlatıldı.

Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan, İlçe Trafik Güvenliği kararları doğrultusunda Beypazarı'nda trafik sorununu çözmek için kurumların iş birliği yaptığını hatırlattı.

Ağır tonajlı araçların otoparklara yönlendirilmesiyle trafik sıkışıklığının giderileceğine inandığını kaydeden Ercan, "Tarihi ve turistik ilçenin güzelliğine yakışır modern araç parkı ile şoför esnafımızın yanındayız." dedi.

Kaynak: AA