Beypazarı'nda ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti

Beypazarı ilçesinde dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ayten Türkoğlu (56) Hacıkara Mahallesindeki evlerinin önünde bulunan dut ağacına çıktı.

Dengesini kaybeden kadın beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılan Türkoğlu hayatını kaybetti.

Kaynak: AA