Beypazarı'nda Ağaçlar Çiçek Açtı
AFRİN HAREKATI'NDA 47. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Beypazarı'nda Ağaçlar Çiçek Açtı

ANKARA'nın tarihi ve turistlik ilçesi Beypazarı'nda ağaçlar çiçek açtı.

Beypazarı'nda Ağaçlar Çiçek Açtı

ANKARA'nın tarihi ve turistlik ilçesi Beypazarı'nda ağaçlar çiçek açtı.

Kış aylarında ilçe merkezine kar düşmeyen Beypazarında, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu badem, erik ve zerdali ağaçları çiçek açtı. İlkbaharın müjdecisi bu görüntü vatandaşları şaşırtırken ilçenin Madadın Bağları Mevkii bitki örtüsü yeşile, ağaçları ise pembe ve beyaz çiçeklere büründü. - Beypazarı

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et