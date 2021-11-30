Beypazarı'nda 9 okul kütüphaneye kavuştu - Haberler
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Beypazarı'nda 9 okul kütüphaneye kavuştu

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda 9 okul kütüphaneye kavuştu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 9 okula kütüphane kuruldu.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 9 okula kütüphane kuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, yaptığı açıklamada, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Rüstempaşa, Gazipaşa, Kemal Milaslı İlkokulları, Şehit Samet Üstüner, Etisoda, Beypazarı ve Gazi Gündüzalp Ortaokulları, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mesleki Eğitim Merkezi'nin kütüphaneye kavuştuğunu söyledi.

Öğrencilerin kendilerine destek olacak birçok kitabı kütüphanelerde bulabileceğini belirten Dursun, "Kütüphaneleri kitap açısından daha da zengin hale getirmeye çalışıyoruz. Öğrenciler, ders arasında bile kütüphaneye gelerek kitap okuma fırsatı buluyor." dedi.

Beypazarı'nda 9 okul kütüphaneye kavuştu

Beypazarı'nda 9 okul kütüphaneye kavuştu

Beypazarı'nda 9 okul kütüphaneye kavuştu

Beypazarı'nda 9 okul kütüphaneye kavuştu

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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