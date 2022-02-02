Beypazarı'nda 57 bin boş tütün makaronu, 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı'nda 57 bin boş tütün makaronu ile 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Hacıkara Mahallesinde bir kişinin kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Ocak'ta F.E'nin adresinde yapılan aramada, 6 koli içinde 57 bin boş tütün makaronu ve 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, F.E. hakkında adli işlem başlatıldı.