Beypazarı'nda 50 ton patates ve soğan, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kaymakamlığa teslim edildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 50 ton patates ve soğanın, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kaymakamlığa teslim edildiği bildirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 50 ton patates ve soğanın, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kaymakamlığa teslim edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticinin deposunda kalan tüketim fazlası patatesleri satın alarak ülkenin dört bir tarafına sevk ediyor.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Kaymakamlığa 25 ton patates, 25 ton soğanın gönderildiğini söyledi.

Patates ve soğanların, Kaymakamlık ile Belediyenin ortak çalışmasıyla, ilçede yaşayan dar gelirli vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi.

Patates ve soğan torbalarını alan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu, "onun ayağına taş değmesin" diye dua etti.

Patates ve sağan çuvallarını teslim alan bir vatandaş, "Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. Şu ramazan günü öncesinde bizleri sevindiren herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak