Beypazarı'nda 49 mahalleye internet erişimi sağlandı
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Beypazarı'nda 49 mahalleye internet erişimi sağlandı

17.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:15
Beypazarı'nda 49 mahalleye internet erişimi sağlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı ilçesindeki 49 mahalleye sağladığı internet bağlantısıyla öğrencilerin EBA'ya erişimini kolaylaştırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı ilçesindeki 49 mahalleye sağladığı internet bağlantısıyla öğrencilerin EBA'ya erişimini kolaylaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin EBA'ya bağlanabilmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma kapsamında internet erişimi olmayan 60 mahalleden 49'una internet sağlanırken, diğer 19 mahallenin de internet sorunun hafta sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

Oymaağaç Mahallesi Muhtarı Ergün Tuncel, artık öğrencilerin EBA üzerinden daha rahat ders yapabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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