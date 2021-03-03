Beypazarı'nda 325 çiftçiye 100 ton nohut tohumu desteği sağlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca Beypazarı ilçesinde 325 çiftçiye 100 ton nohut tohumu desteğinde bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik, AA muhabirine, Büyükşehir Belediyesinin çiftçinin yanında ve destekçisi olduğunu söyledi.

Daire Başkanlığı kanalıyla Beypazarı ilçesinde 325 çiftçiye 100 ton, yüzde 9'u hibe, yüzde 10'u ise katkı payı olmak üzere nohut tohumu desteği sağladıklarını anlatan Çelik, toplamda üreticiye 800 ton nohut dağıtımı yapıldığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak