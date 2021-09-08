Beypazarı'nda 30 bin dekar alana havuç ekildi
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Beypazarı'nda 30 bin dekar alana havuç ekildi

Beypazarı'nda 30 bin dekar alana havuç ekildi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 30 bin dekar alana havuç ekildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 30 bin dekar alana havuç ekildi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçenin verimli topraklarında, hububatın ve sebzenin her çeşidinin yetiştirildiğini bildirdi.

Bu yıl 25 bin dekar alanda kışlık havuç, 5 bin dekar alanda da yazlık havuç ekimi yapıldığını aktaran Ateş, havuç üretimi, yetiştirmesi, gübrelemesi, stoklanması, depolanması gibi konularda çiftçileri bilgilendirdiklerini kaydetti.

Havuçların sonbaharda kazılmasının ardından tarlada kuyularda ya da soğuk hava depolarında muhafaza edildiğini anlatan Ateş, sonrasında ise ürünün piyasaya arz edildiğini ifade etti.

Beypazarı'nda 30 bin dekar alana havuç ekildi
Beypazarı'nda 30 bin dekar alana havuç ekildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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