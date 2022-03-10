Beypazarı'nda 3 ilçenin eğitim durumu görüşüldü
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında 3 ilçenin eğitim durumu değerlendirildi.
BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında 3 ilçenin eğitim durumu değerlendirildi.
Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Güdül İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özsoy katıldı.
Toplantıda, ilçelerin eğitim öğretim durumlarına ilişkin son veriler ele alındı.
Beypazarı Kaymakamı Erdoğan, Güdül ve Nallıhan kaymakamlıklarına vekalet ettiğini, 3 ilçenin eğitim durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel