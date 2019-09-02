Beypazarı'nda 2 okul hizmete açılacak

02.09.2019 21:46

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, halen inşaatı süren 5 okuldan ikisinin yeni eğitim öğretim sezonuna yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İlçede yapımları süren 5 okuldan Cumhuriyet İlkokulu ve Faruk Kefelioğlu İlkokulunun 2019-2020 eğitim öğretim döneminde açılması için çalışmalar sürüyor.

İlçede öğrenci yoğunluğu yaşanan okulların bahçelerinde başlatılan çalışmalar sonrasında 16 derslikli Cumhuriyet İlkokulunun yanında 32 derslikli, 8 derslikli Faruk Kefelioğlu İlkokulunun da yanına 24 derslikli okul inşaatları sürüyor.

Diğer 3 okulda da çalışmalar devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, okulların inşaatlarının tamamlanmasıyla birlikte ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısının 18, ortaokullarda 24, liselerde ise 21 öğrenci olacağını kaydetti.

İlçede 9 bini aşkın öğrencinin olduğunu ifade eden Dursun, 650 öğretmenle eğitime başlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA