Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü programı Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bazı etkinlikler yapıldı.

Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bazı etkinlikler yapıldı. İlk olarak Beypazarı Şehit Mezarlığı ziyaret edildi, şehitler için dua okundu. Öğle namazı öncesi şehitler için Fatih Camisinde mevlit okundu, programa katılanlara lokma ikram edildi. Programa katılan kurum temsilcileri ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, şehitlerin kabirlerine gül bıraktı, dua etti. Daha sonra 15 Temmuz gazileri evlerinde ziyaret edildi. Ziyarete Kaymakam Temel Ayca, Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muherrem Uzun ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz katıldı. Gaziler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bugün de aynı ruhu taşıdıklarını belirttiler. AK Parti Ankara Milletvekili Erdoğan da, "Sizlerden ve halkımızdan birlerce kez Allah razı olsun. Ülkemizin bölünmesine canınız pahasına müsaade etmediniz. Sizlere teşekkür ediyorum." dedi. Kaynak: AA