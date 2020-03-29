Beypazarı'nda 120 emekliye maaşları evlerinde teslim edildi
Beypazarı Kaymakamlığı bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 120 emekliye maaşlarını evlerinde teslim etti.
29.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:56
Beypazarı Kaymakamlığı bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 120 emekliye maaşlarını evlerinde teslim etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vefa Sosyal Destek Grubu iki vardiya usulüyle hizmet veriyor.
İlçede 23 Mart'tan itibaren 65 yaş ve üzeri emeklilerin maaşları Kaymakamlığın da olurlarıyla tüm bankalardan çekilerek, evlerinde bu kişilere imza karşılığında verildi.
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Kaynak: AA