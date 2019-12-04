Beypazarı'nda 11 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi'ne madalya verilecek
Beypazarı ilçesinde 11 Kıbrıs Barış Harekatı gazisine daha madalya verileceği bildirildi.
04.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:46
Beypazarı ilçesinde 11 Kıbrıs Barış Harekatı gazisine daha madalya verileceği bildirildi.
Madalya töreni, 6 Aralık Cuma günü saat 14.30'da Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Beypazarı ilçesinden 9, Nallıhan ilçesinden de 2 Kıbrıs Barış Harekatı gazisine daha madalya verileceğini kaydetti.
Kaynak: AA