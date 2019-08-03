Beypazarı'na kaçak getirilerek satılmaya çalışılan yumurtalar imha edildi

Beypazarı ilçesine dışarıdan getirilerek satışa sunulan yumurtalar, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım Orman müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak imha edildi.

Bir ihbarı değerlendiren Belediye Zabıta ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, bir araçla ilçeye satılmak üzere getirilen 1000 koli yumurtayı satışa sunulmadan yumurtaları alarak imha edildi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu tür satış yapacakların ellerinde mutlaka belgelerinin bulunması gerektiğini, özellikle yaz aylarında yumurtanın kısa süre içinde bozulduğunu, menşei belli olmayan gıda maddelerinin satışına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA