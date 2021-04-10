Beypazarı'na Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak
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Beypazarı'na Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'na Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçeye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacağını bildirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçeye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacağını bildirdi.

Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeyi tarihi, turizmi, tarımı ve diğer güzellikleriyle başkentin bir numaralı ilçesi yapmanın çabasında olduklarını söyledi.

Bu anlamda güzel ve kalıcı eserler bırakmanın çabasında olduklarını vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Geçen gün Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı Milletvekilimiz Asuman Erdoğan, İlçe Başkanımız Mehmet Gökgöz ile ziyaret ettik. İlçemizin sorunlarını aktardım ve ilçemize Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi talep ettim. Sayın bakanımız olumlu cevap verdi. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini açacağız. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:21:07. #1.14#
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