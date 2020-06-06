Beypazarı'na 300 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu yapılıyor
Beypazarı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 300 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu inşa ediliyor.
06.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:10
Beypazarı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 300 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu inşa ediliyor.
Yurt binasının başlamasının akabinde 400 gün olarak inşaat süresi belirlenirken, yurt inşaatında firma çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Öğrenci yurdu Gazipaşa Mahallesi Ilıman mevkisinde ve Ankara Üniversitesi Beypazarı M.Y.O. binalarına çok yakın bir alanda inşa ediliyor.
Yetkili firma inşaatın belirlenen sürelerde tamamlanarak, binanın teslim edilmesinin planlandığı öğrenildi.
Kaynak: AA