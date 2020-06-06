Beypazarı'na 300 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu yapılıyor Beypazarı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 300 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu inşa ediliyor.

Beypazarı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 300 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu inşa ediliyor.

Yurt binasının başlamasının akabinde 400 gün olarak inşaat süresi belirlenirken, yurt inşaatında firma çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Öğrenci yurdu Gazipaşa Mahallesi Ilıman mevkisinde ve Ankara Üniversitesi Beypazarı M.Y.O. binalarına çok yakın bir alanda inşa ediliyor.

Yetkili firma inşaatın belirlenen sürelerde tamamlanarak, binanın teslim edilmesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA