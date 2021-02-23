Beypazarı muhtarlarından halk oyunu ekibi
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Beypazarı muhtarlarından halk oyunu ekibi

23.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:16
Beypazarı muhtarlarından halk oyunu ekibi

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki muhtarlardan halk oyunu ekibi oluşturuldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki muhtarlardan halk oyunu ekibi oluşturuldu.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, gazetecilere, 4 kişiden oluşan ekibin, yöresel kıyafetlerle yöresel oyunları sergilediğini söyledi.

Oyunlarıyla beğeni toplayan ekibin bir televizyon kanalı için tarihi Suluhan Kervansarayı içinde halk oyunu gösterisi yaptığını belirten Köksal, salgın süreci bittiğinde her hafta sonu Beypazarı'nda oyun sergilemek istediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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