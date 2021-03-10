Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanlığına Muammer Köksal yeniden seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanlığına Muammer Köksal yeniden seçildi

10.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:36
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanlığına Muammer Köksal yeniden seçildi

Beypazarı Muhtarlar Derneği Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Muammer Köksal, güven tazeledi.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Muammer Köksal, güven tazeledi.

Halkevinde yapılan ve iki adayın yarıştığı kongrede, Kayabükü Mahalle Muhtarı Köksal yeniden başkanlığa seçildi.

Köksal, kongrenin ardından yaptığı konuşmada, muhtarların sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini belirterek, "73 mahalle muhtarını kucaklıyoruz. Yönetim Kurulu ile tüm muhtarlarımız için canla başla çalışacağız. Sorunlarımızı ilgili platformlara taşıyacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanlığına Muammer Köksal yeniden seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 13:40:04. #1.15#
title