Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanlığına Muammer Köksal yeniden seçildi

Beypazarı Muhtarlar Derneği Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Muammer Köksal, güven tazeledi.

Halkevinde yapılan ve iki adayın yarıştığı kongrede, Kayabükü Mahalle Muhtarı Köksal yeniden başkanlığa seçildi.

Köksal, kongrenin ardından yaptığı konuşmada, muhtarların sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini belirterek, "73 mahalle muhtarını kucaklıyoruz. Yönetim Kurulu ile tüm muhtarlarımız için canla başla çalışacağız. Sorunlarımızı ilgili platformlara taşıyacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak