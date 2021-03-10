Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanlığına Muammer Köksal yeniden seçildi
10.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:36
Beypazarı Muhtarlar Derneği Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Muammer Köksal, güven tazeledi.
Beypazarı Muhtarlar Derneği Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Muammer Köksal, güven tazeledi.
Halkevinde yapılan ve iki adayın yarıştığı kongrede, Kayabükü Mahalle Muhtarı Köksal yeniden başkanlığa seçildi.
Köksal, kongrenin ardından yaptığı konuşmada, muhtarların sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini belirterek, "73 mahalle muhtarını kucaklıyoruz. Yönetim Kurulu ile tüm muhtarlarımız için canla başla çalışacağız. Sorunlarımızı ilgili platformlara taşıyacağız." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak