Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Köksal, Kovid-19'a yakalandı
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Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Köksal, Kovid-19'a yakalandı

01.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:30
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Köksal, Kovid-19'a yakalandı

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Köksal, açıklamasında evinde karantina sürecine başladığını, kendisiyle son bir haftada temasta bulunanların en kısa sürede test yaptırması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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