Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Köksal, Kovid-19'a yakalandı
01.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:30
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Köksal, açıklamasında evinde karantina sürecine başladığını, kendisiyle son bir haftada temasta bulunanların en kısa sürede test yaptırması gerektiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak