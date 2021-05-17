Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Köksal'dan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki
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Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Köksal'dan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Köksal'dan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkisini dile getirdi.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkisini dile getirdi.

Köksal, İsrail'i şiddetle kınadıklarını söyledi.

İsrail'in insanlık suçu işlediğini ifade eden Köksal, "Üzücüdürki; vicdan sahibi tüm insanları ayağa kaldırması gereken bu yaşananlara karşı bazıları yine kör, sağır ve dilsiz kalmışlardır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Köksal'dan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki - Haberler
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