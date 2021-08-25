Beypazarı Müftüsü İzciler, evleri yanan vatandaşları ziyaret etti
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Beypazarı Müftüsü İzciler, evleri yanan vatandaşları ziyaret etti

Beypazarı Müftüsü İzciler, evleri yanan vatandaşları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Müftüsü Ahmet İzciler, Dağşıhlar Mahallesinde evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Beypazarı Müftüsü Ahmet İzciler, Dağşıhlar Mahallesinde evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İlçeye bir süre önce atanan müftü İnciler, 19 Ağustos'ta çıkan ve 2 ev ile bir ambarın kullanılamaz hale geldiği, 10 buzağının da telef olduğu Dağşıhlar mahallesini ziyaret etti.

Evleri ve ahırları yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten İzciler, vatandaşlara Diyanet Vakfı Beypazarı şubesi tarafından da yardım yapılacağını aktardı.

Köyün camisi ve lojmanında da inceleme yapan İzciler, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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