Beypazarı Müftülüğü hafta sonu açık olacak

Beypazarı Müftülüğünün yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hafta sonu açık olacağı bildirildi.

Beypazarı Müftülüğünün yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hafta sonu açık olacağı bildirildi.

Beypazarı Müftülüğünden yapılan açıklamada, Müftülüğün yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, vatandaşların diyanete yapacakları kurban bağışları için yarın da açık olacağı belirtildi.

Açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği yurt içi kurban bağışının bin 125, yurt dışı kurban bağışının da 925 lira olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak