Beypazarı MHP İlçe Başkanlığından "halk günleri"

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, ilçenin pazarının olduğu günlerde, "halk günleri" kapsamında vatandaşları dinlemeye devam ettiklerini bildirdi.

Orhan, siyasi ayrım yapmadan "halk günleri" çerçevesinde parti binasında muhtarlar başta olmak üzere vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini gözeterek kabul ettiklerini ve sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Erdoğan Orhan, "Sorunları not alıyoruz. Ardından çözüm üretmeye çalışıyoruz. Üst mercilere iletilmesi gereken sorunları da bir rapor halinde düzenleyerek, partimizin ilgili kurullarına iletiyoruz. Halk günleri buluşmasından çok güzel sonuçlar çıkıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak