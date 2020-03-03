Beypazarı MHP İlçe Başkanlığında şehitler için Kuran okundu
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Beypazarı MHP İlçe Başkanlığında şehitler için Kuran okundu

MHP Beypazarı İlçe başkanlığı ve Ülkü Ocakları Başkanlığınca şehitler için Kuran tilaveti verildi.

03.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:48
Beypazarı MHP İlçe Başkanlığında şehitler için Kuran okundu

İlçe başkanlığı ve Ülkü Ocakları Başkanlığınca şehitler için Kuran tilaveti verildi.

Kuran tilavetine MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever, parti yönetimi ve Ülkü Ocakları üyeleri katıldı.

Din görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından tüm şehitler için dua edildi.

TSK'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih süresi okundu.

Kaynak: AA

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