Beypazarı MHP İlçe Başkanı Orhan'dan esnaf ziyareti

02.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:02

Beypazarı MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve beraberindekiler sanayi esnafını ziyaret etti.

Orhan'a ziyaretinde, Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever ve bazı partililer eşlik etti.

Özellikle esnafın sorunlarını tesbit ederek, ilgili mercilere sorunları aktardıklarını söyleyen Orhan, "Biz her zaman esnafın, esnaf odalarının yanında olduk. Esnafımızın sorunlarıyla yakında ilgilendik. Bugün de böyle oldu ve bundan sonra da böyle olacak. Esnafımız, bize yaşadıkları sıkıntıları rahatlıkla anlatabiliyor. Bu anlamda kendilerine destekçi olmaya devam edeceğiz." dedi.

MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, esnaf ziyaretleri sonrasında ilçede bulunan oda başkanlarına da ziyaretlerde bulunarak, istişarelerde bulunacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA