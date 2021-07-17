Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Ercan, 38 ülkeye maden suyu gönderdiklerini belirtti
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Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Ercan, 38 ülkeye maden suyu gönderdiklerini belirtti

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Ercan, 38 ülkeye maden suyu gönderdiklerini belirtti
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, sektörde çıtayı korumanın önemli olduğunu söyledi.

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, sektörde çıtayı korumanın önemli olduğunu söyledi.

Ercan, yaptığı açıklamada, kuruluşunun ardından her geçen gün kendini yenileyen ve teknolojiyi takip ederek, Türk iş dünyasında müstesna markalar arasında yerini alan Beypazarı Maden Suyu'nun "Yılın lider maden suyu markası" ödülünü aldığını söyledi.

Ödüllerin kendilerine her geçen gün ciddi sorumluluklar yüklediğini anlatan Ercan, "Dünya kalite ödülü, uluslararası kalite ödülü, yılın en iyi içeceği ödülü, en iyi maden suyu ve şimdi de yılın lider maden suyu markası ödülüne layık görüldük. Bizi bu ödüle layık gören halkımıza teşekkür ediyorum. Her zaman bu güvene layık olmaya çalışacağız." dedi.

Tesislerin Beypazarı İnözü Vadisi'nde 60 bin metrekare kapalı alanda bulunduğunu ve saatte 300 bin şişe dolum kapasitesine sahip olduğuna değinen Ercan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önde gelen maden suyu üreticisi konumundayız. Her yıl tesislerde yenilemede bulunarak, her geçen gün yaptığımız çalışmalarla bugün dolum kapasitemizi bu seviyeye getirdik. Beypazarı Doğal Maden Suyu, Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenen İkinci Türkiye Lider Marka Ödülleri töreninde 'yılın lider maden suyu markası' ödülünü aldık. Bizlere bu ödüle layık gören tüketicimiz, halkımıza sonsuz teşekkürler. Onların Beypazarı Maden Suyu'na olan güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Şuan dünyanın dört bir yanına, yani 38 ülkeye Beypazarı Maden Suyu gönderiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Ercan, 38 ülkeye maden suyu gönderdiklerini belirtti - Haberler
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