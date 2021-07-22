Beypazarı, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı
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Beypazarı, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı

Beypazarı, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Başkentin, tarihi mekan, müze, İnözü Vadisi ve yemekleriyle öne çıkan ilçesi Beypazarı, bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin rotasında yer aldı.

İlçede yaşanan yoğunluk nedeniyle konak, otel ve pansiyonlar tamamen doldu.

Ankara'dan gelen ziyaretçilerden Cemal Şahingöz, Beypazarı'na ilk defa bu yıl geldiğini ve çok etkilendiğini ifade etti.

Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz ise ilçe sokaklarında ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı belirtti.

İlçeye gezmeye gelenlere bölgeyi tanıtan broşür ve ilçe haritası verildiğini anlatan Poyraz, ilçede hafta sonuna kadar yoğunluğun sürebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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