Beypazarı Kültür ve Turizm Derneği Yönetiminden Kaymakamımıza Ziyaret

Beypazarı Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sayın İhsan OKYAY ve Yönetimi Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN 'ı makamında ziyaret ederek, Dernek hakkında bilgilendirmede bulundular. Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Beypazarı Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sayın İhsan OKYAY ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet