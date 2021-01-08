Beypazarı Kent Konseyinden engelli çocuğu tekerlekli sandalye
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Beypazarı Kent Konseyinden engelli çocuğu tekerlekli sandalye

08.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:27

Beypazarı Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonunca engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye alındı.

Beypazarı Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonunca engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye alındı.

Komisyon tarafından engelli Enes Çelik'e (13) özel olarak yaptırılan tekerlekli sandalye hediye edildi.

Komisyon Başkanı Hamide Özalp, 2020 yılında olduğu gibi yeni yılda da ciddi çalışmalarda bulunacaklarını söyledi.

Geçen yıl 49 engelliye tekerlekli ve akülü tekerlekli sandalye temin ettiklerini antalan Özalp, "Hayırseverlerin desteği sayesinde 50 engelli çocuğu ve ailesini sevindirdik. Yeni yıl içinde de engellinin yürüyen ayağı olurken, kadınlarımızın da her zaman yanındayız." dedi.

Enes'in annesi Fatma Çelik de oğluna temin edilen tekerlekli sandalye dolayısıyla Özalp'e teşekkür etti.

Beypazarı Kent Konseyinden engelli çocuğu tekerlekli sandalye
Beypazarı Kent Konseyinden engelli çocuğu tekerlekli sandalye
Beypazarı Kent Konseyinden engelli çocuğu tekerlekli sandalye
Beypazarı Kent Konseyinden engelli çocuğu tekerlekli sandalye

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 16:27:57. #1.15#
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