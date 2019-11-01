Beypazarı Kent Konseyi'nden engelli çocuğa destek

01.11.2019 12:46

Beypazarı ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde bedensel engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Beypazarı Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hamide Özalp, merkezi Ankara'da bulunan Beypazarlılar Vakfı işbirliğinde, bedensel engelli 14 yaşındaki Büşra Köklü'ye, tekerlekli sandalye hediye etti.

Özalp, amaçlarının, engelli ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu, çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Köklü'nün ailesi kızlarına destek olan Özalp ve Beypazarlılar Vakfı'na teşekkür etti.

Kaynak: AA