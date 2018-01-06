Beypazarı Kent Konseyi'nden 30 Engelliye Tekerlekli Sandalye

Beypazarı Kent Konseyi Başkanı Ali Pekmezcioğlu, ilçede şimdiye kadar 30 bedensel engelliye tekerlekli sandalye temin ettiklerini söyledi.



Pekmezcioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, konsey bünyesinde 8 komisyonun bulunduğunu söyledi.



Engelliler Yaşlılar ve Kadın Hakları Komisyonu'nun, Hamide Özalp başkanlığında çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü anlatan Pekmezcioğlu, "Bu komisyon ev ev, sokak sokak dolaşarak, evlerine hapsolmuş engellileri belirleyerek onlara tekerlekli sandalye temin ediyor. Şimdiye kadar 30'un üzerinde engelliye akülü ve tekerlekli sandalye ulaştırdılar." dedi.



Pekmezcioğlu, ilçeyi daha da güzelleştirmek, turizm ve tarımı geliştirmek için de çalıştıklarını dile getirdi.