Beypazarı Kaymakamlığının yemek yardımı

19.08.2019 14:04

Beypazarı Kaymakamlığının ihtiyaç sahiplerine verdiği yemek servisi sürüyor.

Kaymakamlık AŞ evinde pişirilen yemekler, sefer taslarına konarak, ekmekle birlikte ilçe genelinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine görevliler tarafından ulaştırılıyor. Yemek dağıtımı sırasında bir önceki gün verilmiş sefer tasları geri alınıyor.

Görevliler, sabah saatlerinden itibaren yemek pişirmeye başladıklarını belirtti.

Yemeklerin adreslere ulaştırdıklarını ifade eden görevliler, "Sıcak yemekleri vatandaşlara ulaştırıyoruz. Bazen iki bazen üç çeşit yemek oluyor. Yaklaşık 200 vatandaşa evinde yemek servisi sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA