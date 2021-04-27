Beypazarı Kaymakamlığı SYDV ilçede 150 kişinin bakımlarını yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beypazarı Kaymakamlığı SYDV ilçede 150 kişinin bakımlarını yapıyor

Beypazarı Kaymakamlığı SYDV ilçede 150 kişinin bakımlarını yapıyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV) ilçede 150 kişinin kişisel bakımlarının yapıldığını bildirdi.

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV) ilçede 150 kişinin kişisel bakımlarının yapıldığını bildirdi.

Beypazarı Kaymakamlığı SYDV Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, vakıf olarak ilçede 150 kişinin kişisel bakımlarının yapıldığını belirtti.

15 günde bir kişisel bakımları yapılan kişilerin evlerinde de temizlik işlerinin yapıldığını dile getiren Biçen, "Bu kişilere aynı zamanda temizlik maddesi, kişisel bakım malzemesi, şampuan, sabun, diş macunu ve fırçası gibi temizlik maddeleri veriyoruz." dedi.

Biçen, 15 günde bir kişisel bakımları yapılan kişilerin evlerinin temizlendiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Özcan Deniz Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beypazarı Kaymakamlığı SYDV ilçede 150 kişinin bakımlarını yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 19:02:39. #1.14#

title