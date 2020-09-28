Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kömür dağıtımına başladı
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Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kömür dağıtımına başladı

28.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:01
Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kömür dağıtımına başladı

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, ilçede ilçedeki ihtiyaç sahiplerine kışlık kömür dağıtımlarına başlandığını bildirdi.

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, ilçede ilçedeki ihtiyaç sahiplerine kışlık kömür dağıtımlarına başlandığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı yapılan açıklamada, yardıma muhtaç kişilere kışlık kömür dağıtımına Üreğil Mahallesinden başlandığı kaydedildi.

Kişi başına 1 ton kömür yardımında bulunulduğu, bugün Üreğil Mahallesi, Kabaca ve Yoğunpelit mahallesinde ikamet eden yardıma muhtaç kişi ve ailelere kışlık yakım kömürlerinin dağıtımının yapılacağı ifade edilen açıklamada, dağıtımların diğer mahallelerle devam edeceği bildirildi.

Açıklamada bu yıl ilçe genelinde 2 bin kişiye yakın, yardıma muhtaç kişi ve aileye kışlık birer ton kömür dağıtımında bulunulacağı belirtildi.

Kaymakam Temel Ayca, sosyal devlet ilkesi gereği, fakir ve yardıma muhtaç aileleri gözetlemeye devam ettiklerini, bu kış da yine bu insanları üşütmeden kışı çıkarmalarını sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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