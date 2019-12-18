Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Seçimleri yapıldı
Haberler » Güncel » Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Seçimleri yapıldı - Haber

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Seçimleri yapıldı

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetinde yer alacak 2 muhtar için seçim yapıldı.

18.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:54
Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Seçimleri yapıldı

Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetinde yer alacak 2 muhtar için seçim yapıldı.

Mütevelli heyetinde yer alacak 2 muhtar için muhtarlar oy kullanarak, mütevelli heyetine girecek 2 kişiyi belirledi.

4 kişinin başvuruda bulunduğu mütevelli heyeti seçimleri sonrasında, Sarıağıl Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Dikmenlioğlu ile Mahallesi Muhtarı , mütevelli heyetine seçildi.

Seçimin ardından Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, göreve seçilen muhtarları tebrik ederken, göreve gelen muhtar arkadaşlarının, tüm muhtarlar adına burada görev yapacağını kaydetti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler