Beypazarı Kaymakamlığı, Ramazan öncesi yardımda bulunacak Açıklaması

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV), ilçede bulunan yardıma muhtaç aile ve kişilere ramazan ayı öncesinde nakit yardımında bulunacağı bildirildi.

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV), ilçede bulunan yardıma muhtaç aile ve kişilere ramazan ayı öncesinde nakit yardımında bulunacağı bildirildi.

SYDV Müdürü Alaettin Biçen, ilçede yaşayan yardıma ve bakıma muhtaç kişi ve ailelerin hesaplarına yaklaşan ramazan öncesi 400 lira yatırılacağını belirtti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan yardımı olarak belirlenen paranın en alt kesim gelir grubu vatandaşların hesaplarına yatırılacağını aktaran Biçen, Kaymakamlığın her zaman vatandaşın yanında ve destekçisi olduğunu vurguladı.

Biçen, bu yıl ilçede 1700 ton dolayında kömür dağıtımı da yapıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak