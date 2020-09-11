Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, okullarda incelemelerde bulundu Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, ilçe genelinde öğrencilere EBA üzerinden eğitim desteği sağlayacak okullarda incelemelerde bulundu.

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, ilçe genelinde öğrencilere EBA üzerinden eğitim desteği sağlayacak okullarda incelemelerde bulundu.

Ayca, incelemenin ardından gazetecilere, ilçe genelinde 10 bine yakın öğrenci bulunduğunu, Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda EBA destek noktası oluşturulan 11 okulda bir eksikliğe rastlamadıklarını belirtti.

Evinde cihaz ve internet bulunmayan öğrencilerin buralarda oluşturulan destek noktaları sayesinde EBA'ya erişim sağlayacağına ifade eden Ayca, şunları kaydetti:

"Bazı mahallelerde internet sorunlarının yaşandığı bize aktarıldı. İnternet sorunu yaşayan mahalledeki 1. sınıftan 12. sınıfa kadar zorunlu eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler EBA destek noktalarından faydalanabilecek. Böylece çocuklar, bu okullara gelerek EBA destek noktası üzerinden eğitim öğretime devam edecekler."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun da tüm okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacakmış gibi hazırlandığını, eğitim öğretime hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA